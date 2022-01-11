перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Махершала Али сыграет писателя в сериале для Hulu 13:40
Канье Уэст выложил мрачный клип на «Heaven and Hell» и заодно прорекламировал собственный бренд 13:15
Южнокорейские ученые написали открытое письмо Disney+ по поводу дорамы «Подснежник» 12:44
Reuters: в США выявили рекордные в мире 1,35 млн случаев коронавируса за сутки 12:42
Второй сезон «Эйфории» установил рекорд по просмотрам на HBO Max 12:10
В России выявили 17 525 новых случаев коронавируса 11:49
National Cancer Institute/Unsplash
В США врачи успешно пересадили человеку сердце генно-модифицированной свиньи 11:17
Метро Москвы: система Face Pay не может контролировать ношение масок пассажирами Обновлено в 11:14
Марк Руффало и Хью Лори снимутся в мини-сериале по роману «Весь невидимый нам свет» 10:56
Токаев: основная миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена 10:29
Apple TV+ продлил «Утреннее шоу» на третий сезон 10:00
Fox адаптирует фильм «Любой ценой» в формате сериала 9:49
Виктор Шендерович/YouTube
Писатель Виктор Шендерович* решил уехать из России, опасаясь «перспективы лишения свободы» 8:54
Умер миллионер Роберт Дерст, приговоренный к пожизненному сроку Вчера в 23:22
«Кто ты такой, чтобы называть себя гением?»: вышел тизер документалки о Канье Уэсте Вчера в 21:50
The Telegraph: младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана 300 млн долларов Вчера в 21:17
«Эмили в Париже» продлили на два сезона Вчера в 21:01
Победители «Золотого глобуса», собственное медиа Моргенштерна и другие новости дня
Вчера в 20:31 дайджест
Ученые: клеточный иммунитет от обычной простуды может защитить от заражения COVID-19 Вчера в 19:07
«Это безумие»: вышел последний трейлер новых «Чудаков» Вчера в 18:37
Отключить рекламу

Марк Руффало и Хью Лори снимутся в мини-сериале по роману «Весь невидимый нам свет»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:56

Марк Руффало и Хью Лори снимутся в мини-сериале Netflix по роману «Весь невидимый нам свет», за который писатель Энтони Дорра получил Пулитцеровскую премию. Об этом передает Deadline.

Руффало сыграет Даниэля Леблана, ключника в ​​Музее естественной истории в Париже. Он заботится о своей слепой дочери Мари и прячет от немецких солдат драгоценный камень, который стоит больше, чем все остальные экспонаты.

Лори сыграет Этьена Леблана, эксцентричного и замкнутого героя Первой мировой войны, страдающего посттравматическим расстройством. Он записывает подпольные радиопередачи для движения Сопротивления.

В сериале будет четыре эпизода, которые снимет Шон Леви (продюсер «Очень странных дел»). Его компания 21 Laps уже несколько лет занимается разработкой проекта. Сценарий напишет Стивен Найт («Острые козырьки»).

«Весь невидимый нам свет» был опубликован в 2014 году и получил признание критиков. Роман продержался в списке бестселлеров The New York Times более 200 недель. 9,5 млн экземпляров книги распродано по всему миру.

Подробности по теме
«Весь невидимый нам свет» Энтони Дорра: не умерли, но и не поправляются
«Весь невидимый нам свет» Энтони Дорра: не умерли, но и не поправляются
Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
комедия
Шикарная свадьба
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Люди
Марк Руффало
Хью Лори
Шон Леви
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить