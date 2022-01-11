Марк Руффало и Хью Лори снимутся в мини-сериале по роману «Весь невидимый нам свет»

Марк Руффало и Хью Лори снимутся в мини-сериале Netflix по роману «Весь невидимый нам свет», за который писатель Энтони Дорра получил Пулитцеровскую премию. Об этом передает Deadline.

Руффало сыграет Даниэля Леблана, ключника в ​​Музее естественной истории в Париже. Он заботится о своей слепой дочери Мари и прячет от немецких солдат драгоценный камень, который стоит больше, чем все остальные экспонаты.

Лори сыграет Этьена Леблана, эксцентричного и замкнутого героя Первой мировой войны, страдающего посттравматическим расстройством. Он записывает подпольные радиопередачи для движения Сопротивления.

В сериале будет четыре эпизода, которые снимет Шон Леви (продюсер «Очень странных дел»). Его компания 21 Laps уже несколько лет занимается разработкой проекта. Сценарий напишет Стивен Найт («Острые козырьки»).

«Весь невидимый нам свет» был опубликован в 2014 году и получил признание критиков. Роман продержался в списке бестселлеров The New York Times более 200 недель. 9,5 млн экземпляров книги распродано по всему миру.