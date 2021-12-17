Вышел первый тизер сериала «Ведьмак: Кровавое происхождение»

Действие приквела «Ведьмака» развернется за 1200 лет до событий основного сериала. В нем расскажут о том, как магический катаклизм Сопряжение сфер привел к смешению нескольких миров. Вместе с людьми и магами начали жить гномы, вампиры, эльфы и другие фантастические расы. Именно тогда и были созданы ведьмаки.

В сети появился первый тизер сериала «Ведьмак: Кровавое происхождение». Премьера шоу состоится в 2022 году на Netflix .

Шоу запустили в разработку летом 2020 года. Всего в сериале будет 6 эпизодов. Шоураннером выступит Лорен Шмидт Хиссрик, а сценаристом — Деклан Де Барра.

В главных ролях Лоуренс О’Фуорейн, Мишель Йео и София Браун. В сериале также снялись Джейкоб Коллинз-Леви, Зак Уайтт, Ленни Генри, Миррен Мак, Натаниель Кертис и Дилан Моран.