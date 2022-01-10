На Украине рассказали, почему Даню Милохина не пустили в страну

Украинские пограничники не пустили в страну российского тикток-блогера Даню Милохина, поскольку он не смог убедить их в цели своей поездки. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении», — рассказали правоохранители.

9 января Милохин рассказал в своих инстаграм-сторис, что его не пустили на Украину. «Мы прилетели в Киев, и нас держат в плену. <…> Чуваки меня не пустили, я враг. <…> Нас обратно развернули, ***** [блин]», — сообщил блогер из киевского аэропорта.

В списке российских артистов, которым запрещен въезд в страну, Милохин не значится.