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«Меня не пустили, я враг»: Даня Милохин не смог попасть на Украину

Семён Гудошников
Сегодня в 15:10

Российского тикток-блогера Даню Милохина не пустили на Украину. Об этом он рассказал в своих инстаграм-сторис.

«Мы прилетели в Киев, и нас держат в плену. <…> Чуваки меня не пустили, я враг. <…> Нас обратно развернули, ***** [блин]», — сообщил Милохин из киевского аэропорта.

С чем именно связано решение украинских пограничников, неизвестно. В списке российских артистов, которым запрещен въезд на Украину, Милохин не значится.

В последний раз черный список, в котором сейчас 208 человек, пополнялся в ноябре 2021 года. Тогда в него попал юморист Максим Галкин, а незадолго до этого — комментатор Дмитрий Губерниев и рэпер Моргенштерн. Всех их СБУ считает угрозой национальной безопасности.

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