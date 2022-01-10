Умер один из основателей фестиваля «Вудсток» Майкл Лэнг

В возрасте 77 лет скончался один из основателей культового фестиваля «Вудсток» Майкл Лэнг. Об этом сообщает The Sun.

Лэнг умер в онкологическом центре имени Слоуна Кеттеринга в Нью-Йорке. Причиной смерти стала редкая форма неходжкинской лимфомы.

Майкл Лэнг родился 11 декабря 1944 года в Бруклине. Первым крупным мероприятием, которое он организовал, стал поп-фестиваль в Майами в 1968 году. На нем выступили Джимми Хендрикс, Фрэнк Заппа и Джон Ли Хукер.

В 1969 году Лэнг совместно с соучредителями Джоэлом Розенманом, Арти Корнфельдом и Джоном Робертсом провел трехдневный фестиваль «Вудсток», который впоследствии стал важнейшим культурным событием США того времени.