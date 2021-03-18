С 1 апреля в России будут действовать новые правила сдачи экзамена на права в ГИБДД

1 апреля вступят в силу новые правила сдачи экзамена на водительские права. Претендентам на удостоверение не придется отдельно сдавать «площадку» в ГИБДД, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

«Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения», — заявляет ведомство.

Новое правило коснется будущих водителей легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Для получения прав на вождение мотоцикла сохранится прежний формат экзамена.

Реформа проведения экзаменов также затронула список нарушений и ошибок, за которые начисляют штрафные баллы. Перечень разделили на подгруппы по одному, двум и трем баллам. Для получения прав по-прежнему можно набрать максимум пять штрафных баллов.

В числе грубых ошибок оказались непристегнутый ремень безопасности и использование телефона на дороге. Подобные нарушения приведут к моментальному прекращению экзамена.

Кроме того, появится возможность присутствия наблюдателя в машине во время экзамена — это повысит прозрачность испытания. В этой роли могут выступить другие кандидаты, ожидающие своей очереди, а также представители общественных организаций и автошкол.

Специально для тех, кто только собирается сдавать на права, «Афиша Daily» написала, как выбрать хорошую автошколу, научиться водить машину и получить права.