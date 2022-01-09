«Сядь за руль моей машины» признан фильмом года по версии Национального общества кинокритиков США

Японская картина «Сядь за руль моей машины», экранизация рассказа Харуки Мураками, признана лучшим фильмом 2021 года по версии Национального общества кинокритиков США. Об этом говорится на сайте организации.

Лента также выиграла в номинации «Лучший сценарий», а ее создатель, Рюсукэ Хамагути, удостоен звания лучшего режиссера. В категории «Лучшая кинематография» награду взяла «Легенда о Зеленом рыцаре» режиссера Дэвида Лоури.

Лучшим неигровым фильмом признан документальный мультфильм «Flee» («Побег»). В категории «Актриса года» победила Пенелопа Крус за роль в фильме «Параллельные матери», а звание «Актера года» получил Хидэтоси Нисидзима, сыгравший в «Сядь за руль моей машины».

Награды за лучшие роли второго плана забрали актриса Рут Негга, появившаяся в фильме «Passing» («Идентичность»), и актер Андерс Даниельсен Лье, отметившийся в картине «Худший человек в мире».

Мировая премьера «Сядь за руль моей машины» прошла на Каннском кинофестивале в 2021 году. Там драма получила награду за лучший сценарий. Картина также попала в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший международный фильм» от Японии.