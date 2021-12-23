Рюсукэ Хамагути — режиссер года. В 2021-м сразу две его картины — «Случайность и догадка» и «Сядь за руль моей машины» — получили награды на Берлинском и Каннском фестивалях соответственно. Экранизация рассказа Харуки Мураками «Сядь за руль моей машины» попала в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший международный фильм» от Японии.

Фильм расскажет об известном театральном режиссере Юсуке Кафуку (Хидэтоси Нисидзима), который через два года после неожиданной смерти жены получает предложение поставить пьесу «Дядя Ваня» на фестивале. Там он встречает Мисаки Ватари (Токо Миура), молчаливую девушку, назначенную фестивалем водить его на его любимом красном Saab 900. По мере приближения премьеры между актерами и съемочной группой нарастает напряженность, а режиссер сталкивается с тайнами, оставленными его женой.

Мировая премьера картины «Сядь за руль моей машины» прошла на Каннском кинофестивале в этом году. Драма получила награду за лучший сценарий. В конце 2021 года картина попала во всевозможные рейтинги лучших фильмов от изданий The New York Times, Cahiers du Cinéma до IndieWire и Metacritic. Лента попала в шорт-лист в качестве номинанта от Японии на соискание «Оскара» в 2022 году.