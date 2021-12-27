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Новая часть «Человека-паука» собрала более 1 млрд долларов — это лучший результат во время пандемии

Денис Ламехов
Сегодня в 11:55

«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом в эпоху пандемии — его сборы во всем мире превысили 1 млрд долларов. Об этом сообщает Deadline.

Картине удалось достичь такого результата за 12 дней — быстрее эту сумму набрали лишь два последних фильма «Мстители». При этом «Нет пути домой» еще не вышел в Китае, традиционно прибыльном для производителей блокбастеров.

Согласно данным системы ЕАИС, в российском рейтинге картин новая часть «Паука» лидирует уже вторые выходные подряд. Сейчас сборы ленты в стране превысили 1,7 млрд рублей. Фильму также принадлежит рекорд сборов первого дня в России в постковидный период.

Предлагаем почитать, что о картине думает редактор «Афиши» Максим Сухагузов. «С событий прошлой части не прошло и секунды: мы застаем Человека-паука (Том Холланд) в том же фонарном столбе, где и оставили, — он держится за голову и орет на всю Таймс-сквер: „WTF!“ В ближайшие два часа точно так же, с теми же словами за голову будут хвататься и зрители, даже если они уже знают, зачем сюда пришли», — пишет он. Важно: в тексте нет спойлеров.

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