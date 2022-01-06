В России выявили 15 316 случаев COVID-19

В России выявили 15 316 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 456 меньше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве увеличился с 2307 до 2357. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Свердловская и Челябинская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 601 300. За сутки умерли 802 человека, за все время — 313 817. Выздоровел 25 581 человек, за весь период — 9 600 728.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 293,7 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (55,9 млн), на втором — Индия (35 млн), на третьем — Бразилия (22,3 млн), на четвертом — Великобритания (13,6 млн).