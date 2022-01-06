В России выявили 15 316 случаев COVID-19

В России выявили 15 316 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 456 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 2307 до 2357. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Свердловская и Челябинская области.