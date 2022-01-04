За сутки в России зафиксировали 15 903 заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 15 903 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 440 меньше, чем днем ранее.
Суточный прирост в Москве увеличился с 1335 до 1967. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Челябинская область, Краснодарский край, Свердловская область и Пермский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 570 212. За сутки умерли 834 человека, за все время — 312 187. Выздоровели 27 071 человек, за весь период — 9 575 147.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 281,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (52,5 млн), на втором — Индия (34,8 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (12,3 млн).