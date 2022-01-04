За сутки в России зафиксировали 15 903 заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 15 903 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 440 меньше, чем днем ранее.

Суточный прирост в Москве увеличился с 1335 до 1967. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Челябинская область, Краснодарский край, Свердловская область и Пермский край.