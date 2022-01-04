The Weeknd показал обложку альбома «Dawn FM». Он выйдет 7 января

На фото — портрет седого и покрытого морщинами певца. В этом же образе он предстал в проморолике к новой пластинке, опубликованном вчера, 3 января.

Канадский музыкант The Weeknd (настоящее имя Абель Тесфайе) показал обложку нового альбома под названием «Dawn FM». Изображение появилось в твиттере артиста.

Альбом выйдет в ближайшую пятницу, 7 января. В записи приняли участие Джим Кэрри, Куинси Джонс, Tyler, The Creator, Lil Wayne и Oneohtrix Point Never.

Голос Кэрри звучит и в видео к альбому: «Вы слушаете 103,5 Dawn FM. Вы были во мраке слишком долго. Пришло время выйти на свет и принять свою судьбу с распростертыми объятиями».