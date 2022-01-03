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The Weeknd анонсировал новый альбом «Dawn FM». Он выйдет 7 января

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:34

Канадский музыкант The Weeknd анонсировал новый альбом под названием «Dawn FM». Пластинка выйдет в ближайшую пятницу, 7 января. Об этом артист сообщил в твиттере.

The Weeknd пообещал поклонникам, что альбом станет «новой звуковой вселенной». В его записи приняли участие Джим Кэрри, Куинси Джонс, Tyler, The Creator, Lil Wayne и Oneohtrix Point Never.

В финале ролика с анонсом звучит фраза, записанная Кэрри: «Вы сейчас слушаете 103,5 Dawn FM. Вы были во мраке слишком долго. Пришло время выйти на свет и принять свою судьбу с распростертыми объятиями».

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