Наталья Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски»

Лыжница Наталья Непряева стала первой в истории россиянкой, победившей в общем зачете гонки «Тур де Ски». Об этом сообщает «Интерфакс».

В финальной гонке многодневки (масс-старт свободным стилем на 10 км) она заняла четвертую строчку, однако этого хватило для победы по итогам соревнований. Ее время — 1 час 59 минут 38,5 секунды.

Второе место в общем зачете заняла представительница Швеции Эбба Андерссон, уступив Непряевой 46,7 секунды. На третьей строчке — Хейди Венг из Норвегии. Она проиграла россиянке 1 минуту 7,7 секунды.

Вчера, 3 января, Непряева выиграла золото в масс-старте на 10 км классическим стилем. Ранее, 1 января, россиянка также выиграла спринт классическим стилем.