Российская лыжница Наталья Непряева выиграла второе золото «Тур де Ски» в 2022 году

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла золото в масс-старте на 10 км классическим стилем на этапе гонки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме. Об этом сообщил «Коммерсант».

Непряева преодолела дистанцию за 29 минут 51,3 секунды. На 3,7 секунды от нее отстала норвежская спортсменка Хейди Венг. Бронза досталась лыжнице из Финляндии Кристе Пярмякоски, которая уступила Непряевой 4,8 секунды.

«Была готова к быстрому темпу с первых метров, потому что понимала, что у женщин по-другому не бывает — у нас нет такого, как у парней. Хотя на последнем круге мне казалось, что темп немножко поутих по сравнению с первыми двумя кругами, но это пошло мне на руку», — прокомментировала Непряева.

По словам Венг, ей не удалось побороться за победу из‑за того, что Непряева наступила на ее лыжи. «Я не была сильно раздражена, но иногда возникают такие ситуации. Меня это сбило. Не выключилась из борьбы, но было неприятно», — сказала Венг.

Благодаря триумфу в забеге Непряевой удалось сохранить лидерство в общем зачете «Тур де Ски» накануне финальной гонки — масс-старта свободным стилем. Ранее, 1 января, россиянка также выиграла в Оберстдорфе спринт классическим стилем.