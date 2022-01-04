В спецэпизоде «Гарри Поттера» перепутали детское фото Эммы Уотсон и Эммы Робертс

Создатели спецэпизода «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» сделали две ошибки, на которые обратили внимание фанаты. В HBO их признали и отредактировали выпуск.

Авторы спецэпизода хотели показать детское фото Эммы Уотсон, исполнявшей в серии фильмов роль Гермионы, но вместо него зрители увидели юную Эмму Робертс, известную по «Американской истории ужасов».

Фанатка написала об ошибке в твиттере, прикрепив скриншоты из «Возвращения в Хогвартс» и инстаграма Робертс, где актриса выкладывала архивный снимок.