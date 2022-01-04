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В спецэпизоде «Гарри Поттера» перепутали детское фото Эммы Уотсон и Эммы Робертс

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:23

Создатели спецэпизода «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» сделали две ошибки, на которые обратили внимание фанаты. В HBO их признали и отредактировали выпуск.

Авторы спецэпизода хотели показать детское фото Эммы Уотсон, исполнявшей в серии фильмов роль Гермионы, но вместо него зрители увидели юную Эмму Робертс, известную по «Американской истории ужасов».

Фанатка написала об ошибке в твиттере, прикрепив скриншоты из «Возвращения в Хогвартс» и инстаграма Робертс, где актриса выкладывала архивный снимок.

Путаница произошла и с актерами-близнецами Джеймсом и Оливером Фелпсами, известными по ролям братьев Уизли. Во время интервью их имена, появляющиеся снизу, не соответствовали носителям.

На этот промах обратил внимание Оливер, в шутку добавив: «Наверное нам решили отомстить за все наши пранки». В комментариях Том Фелтон (Драко) написал, что это его проделка, а Мэттью Льюис (Невилл) признал, что получилось действительно смешно.

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