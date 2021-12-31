На Новый год HBO Max и «Амедиатека» покажут спешел-воссоединение по «Гарри Поттеру». Мы посмотрели его заранее и спешим пересказать самое интересное.

1. Джоан Роулинг закенселлена, но только слегка

На новые съемки спешела Джоан Роулинг, согласно инсайдерской информации Entertainment Weekly, на самом деле была приглашена отдельным письмом, однако команда писательницы посчитала, что архивных кадров с Роулинг будет достаточно. Как и было объявлено ранее, в кадре она все равно появляется — время от времени мелькают фрагменты ее интервью 2019 года (как раз с того года начались ее скандальные высказывания в твиттере на тему трансгендерности). Неудобные вопросы сегодняшнего дня в спешеле не поднимаются — вместо этого все делятся воспоминаниями об истории создания кинофраншизы. Например, в начале речь идет о процессе кастинга на роль Гарри:

«Мы никак не могли найти Гарри. Просто не могли его найти, и это уже начинало выглядеть странновато. С элементами паники». Джоан Роулинг

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2. Родители не хотели разрешать Дэниелу Рэдклиффу сниматься

Многотысячные открытые прослушивания к успехам не привели — главного актера нашли следующим образом:

«Я был в номере отеля в Лондоне и смотрел версию „Дэвида Копперфилда“ производства BBC. В тот самый миг у меня в голове загорелась лампочка, и я понял, что это Гарри Поттер. Это парень, которого мы искали все эти месяцы. Я связался с кастинг-директоркой. Сказал, что нам нужно позвать его на пробы. Она сказала, что не получится. Его родители не хотели, чтобы он попадал в этот мир. Не хотели, чтобы он играл эту роль». Крис Коламбус Режиссер первых двух фильмов

3. Съемки были травмоопасны — как для актеров, так и для режиссера

«Самая первая сцена, в которой я снялся, была вырезана, она есть в бонусных материалах. Драко трогал что‑то [в лавке Олливандера], а я использовал трость [с головой змеи] — бах! Но я не знал, насколько острые у нее зубы. Они впились прямо в руки маленького Тома [Фелтона]. И он посмотрел на меня глазами, залитыми слезами. Я ему сказал: „Том, прости, пожалуйста. Я не знал, что зубы такие острые, а трость — тяжелая“. А он ответил: „Я понимаю. Все в порядке. Зато для сцены это хорошо“». Джейсон Айзекс Люциус Малфой

Кроме того, один из близнецов Фелпсов сломал режиссеру «Кубка огня» Майку Ньюэллу пару ребер , когда тот предложил показать, как правильно нужно драться в сцене. А Эмма Уотсон оступилась на ступеньках в сцене появления на Святочном балу.

4. Ричард Харрис думал, что птица феникс — живая

«С Ричардом Харрисом [первый исполнитель роли Дамблдора. — Прим. ред.] был связан один из самых смешных моментов. У нас была аниматронная версия феникса Фоукса. Это такая большая красная птица, которой не бывает в природе. Ричард пришел на площадку, посмотрел на феникса и говорит: „Ого, до чего дошла дрессировка животных в наше время“. Мы так ему и не сказали. Он до конца думал, что это настоящая птица». Крис Коламбус

5. Алан Рикман знал все наперед

Гэри Олдман признается, что во время съемок хотел знать весь сюжет заранее. И говорит, что подозревает, что Дэниел Рэдклифф, скорее всего, все знал, ведь он был самим Гарри Поттером. Рэдклифф отвечает:

«Нет, только Рикман знал. Рикман, и все на этом. У него была инсайдерская информация. Мне кажется, он еще в самом начале обратился к Джо [Роулинг], типа такой: „Я считаю, что мне нужно знать, что произойдет“. Но не сказал ничего Крису [Коламбусу], никому ничего не сказал. А Крис у него потом спрашивал: „Почему ты здесь так играешь?“ А Рикман отвечал: „Расскажу тебе позже“». Дэниел Рэдклифф

6. Крашем Эммы Уотсон был Том Фелтон

«Это было в кабинете, где у нас проводились занятия с репетиторами. Задание было такое: нарисовать то, как мы представляем себе Бога. И Том [Фелтон] нарисовал девушку в кепке задом наперед верхом на скейтборде. Даже не знаю, что добавить. Я просто влюбилась в него. Каждый раз, когда я приходила на площадку, я искала его порядковый номер в ежедневном съемочном плане. Это был номер семь. И если он был в плане, то этот день для меня был особо волнующий». Эмма Уотсон

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7. Крашем Дэниела Рэдклиффа была Хелена Бонэм-Картер

По окончанию съемок пятой части Дэниел Рэдклифф отправил Хелене Бонэм-Картер письмо следующего содержания (в спешеле Бонэм-Картер демонстрирует его на фото с телефона):

«Дорогая ХБК! Для меня было большой честью быть твоим сценическим партнером и подставкой — в том смысле, что я все время держал твой кофе. На самом деле я тебя так люблю и мечтал бы родиться на 10 лет раньше, чтобы у меня появился какой‑то шанс. Целую и спасибо за то, что ты такая классная».

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8. Эмма Уотсон раздумывала о том, чтобы покинуть франшизу

Режиссер последних четырех фильмов Дэвид Йейтс говорит, что первое, о чем его предупредили руководители студии после вступления в должность, — это сомнения Эммы Уотсон по поводу возвращения на съемки «Ордена Феникса» .

«Мне кажется, я была напугана. Не знаю, как ты [обращается к Руперту Гринту. — Прим. ред.], но я достигла того критического момента, где возникло ощущение, что это все уже навсегда. Вся эта ситуация со славой наконец-то ударила в полную силу». Эмма Уотсон

9. Реквизиторы «Гарри Поттера» сделали специальный гробик для Эммы Уотсон

«А помните моего хомяка? Вы все помните ее? Милли. Покойся с миром, Милли. Когда Милли умерла, реквизиторы сделали для нее специальный деревянный гробик, обитый бархатом изнутри. А снаружи была гравировка с ее именем. Ведь я была просто разбита горем». Эмма Уотсон

10. В реальности целовать Рона было для Гермионы невыносимо

«Целовать Руперта [Гринта] было одной из самых сложных вещей в моей жизни. Просто это казалось чем‑то неправильным, совершенно неправильным во всех смыслах. Ведь Дэн [Рэдклифф] и Руперт для меня как братья». Эмма Уотсон

В свою очередь, Руперт Гринт так формулирует свои неловкие, противоречивые ощущения от воссоединения с экранными партнерами:

«По ощущениям прошло не так много времени. Мне не кажется, что мы вообще заслужили этот реюнион на данный момент. С другой стороны, у меня за прошедшие годы вышли камни из почек и родился ребенок, так что очевидно, что какое‑то время все же миновало». Руперт Гринт

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