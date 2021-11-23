Студия Хидео Кодзимы открыла подразделение кино, телевидения и музыки

Компания Kojima Productions, основанная легендарным японским гейм-разработчиком Хидео Кодзима, открыла подразделение кино, телевидения и музыки. Об этом сообщил портал Gameindustry.biz.

По информации издания, новое подразделение займется освоением других индустрий, связанных с поп-культурой. Офис компании расположится в Лос-Анджелесе, его возглавит Райли Расселл, работавший в течение почти 28 лет в PlayStation.

«Новому подразделению будет поручено работать с креативными и талантливыми профессионалами в области телевидения, музыки и кино, а также в более знакомой игровой индустрии», — отметил Расселл.

Среди целей команды — «расширить охват и степень осведомленности [аудитории] о проектах, которые в данный момент разрабатываются в Kojima Production», используя для этого возможности всех отраслей.

«Поиск новых способов развлекать, привлекать и предлагать ценность нашим поклонникам очень важно в быстро движущемся и меняющемся мире сторителлинга. Наше новое подразделение позволит охватить еще больше областей, которые представляют наши креативные истории за пределами видеоигр», — сказал менеджер по развитию бизнеса Kojima Productions Йошико Фукуда.