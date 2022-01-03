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Tesla установила рекорд по поставкам электромобилей в 2021 году

Денис Ламехов
Сегодня в 11:11

За 2021 год Tesla продала 936 172 электромобиля — это на 87% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в официальном отчете компании.

Показатель стал рекордным для бренда. Рост произошел в основном за счет седанов Model 3 и кроссоверов Model Y — их приобрели 911 208 раз. Более дорогие Model S и Model X покупали значительно реже — на них пришлось 24 964 продаж.

В последнем квартале года клиентам было передано 308 600 электромобилей — почти треть от общего числа.

В 2020 году Tesla поставила клиентам 499 550 машин. Так компания не выполнила обещание ее основателя Илона Маска, который утверждал, что в 2020 году продажи достигнут отметки в 500 тыс. единиц, — ей не хватило лишь 450 реализованных электромобилей.

В конце октября рыночная стоимость Tesla впервые превысила $1 трлн после заключения контракта с сервисом проката Hertz — он заказал у компании Илона Маска 100 000 машин. Они составят больше 20% всего автопарка сервиса. Это крупнейшая сделка в истории рынка электрокаров.

На этом фоне Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов Forbes. На момент публикации его состояние составляет 271,7 млрд долларов. Маск обходит президента LVMH Бернара Арно и основателя Amazon Джеффа Безоса.

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