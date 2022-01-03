Глава Минприроды: запасы полезных ископаемых в России никогда не закончатся

Россия — одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, их запасы не кончатся никогда, заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в интервью «Известиям».

Вопрос в рентабельности запасов, добавил он. По словам министра, в России более 300 видов полезных ископаемых, добыча которых экономически целесообразна. Среди них нефть, газ, золото, серебро и медь. Наибольшим потенциалом по воспроизводству ресурсов обладают Дальний Восток, Сибирь и Арктика.

В мае 2021 года Козлов сообщал, что обеспеченность запасами нефти в России при текущей добыче составляет 59 лет, природным газом — 103 года.

Месяцем ранее, в апреле, заместитель Козлова глава Роснедр Евгений Киселев заявил, что при нынешнем уровне технологий запасов нефти в стране хватит на 58 лет, из них рентабельных — на 19 лет. По его словам, газом Россия обеспечена более чем на 60 лет при любых сценариях развития экономики.

В ноябре 2021 года правительство утвердило стратегию России по климату до 2050 года с низким уровнем выбросов парниковых газов, являющихся основным драйвером глобального потепления.

Ее ключевая задача — обеспечить рост российской экономики в условиях, когда мир переходит на зеленую энергию. В том числе нарастить экспорт, несвязанный с полезными ископаемыми, внедрять низкоуглеродные технологии, стимулировать вторичное потребление энергоресурсов, развивать финансирование экопроектов, принимать меры по сохранению природных экосистем, которые участвуют в поглощении газов.