Лионель Месси и еще три футболиста ПСЖ заразились коронавирусом

Нападающий ПСЖ Лионель Месси и еще три игрока сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом Reuters сообщила пресс-служба футбольного клуба.

В числе заболевших также оказались защитник Хуан Бернат, запасной вратарь Серхио Рико и полузащитник Натан Битюмазаля. Всех четверых, включая Месси, отправили на самоизоляцию.

Спустя 19 проведенных матчей ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с 46 очками. 3 января команда сыграет против «Ванна» в матче 1/16 финала Кубка Франции.

Во Франции фиксируют рекордные суточные показатели заражения коронавирусом после распространения «Омикрон»-штамма. С 3 января дети от шести лет должны носить маски на лице, а в Париже масочный режим является обязательным даже на улице.