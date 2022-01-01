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Во Франции детей с шести лет обязали носить маски. За сутки там выявили 200 тыс. случаев COVID-19

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:55

Во Франции детей от шести лет обяжут носить маски в общественных местах. Так власти реагируют на стремительное распространение «Омикрон»-штамма в стране.

Согласно постановлению правительства, носить маску дети должны в общественных учреждениях, храмах, заведениях общепита, транспорте, крытых рынках, на спортплощадках и вокзалах.

Новые ограничительные меры вступят в силу 3 января. До этого дня маску во Франции должны носить только дети старше 10 лет.

За последние сутки во Франции выявили более 230 тыс. новых случаев коронавируса. По данным ВОЗ, за неделю прирост заболевших в стране составил 600 652.

С 31 декабря в Париже ношение масок на улице является обязательным. Министр солидарности и здравоохранения Оливье Веран заявил, что более двух французов заражаются коронавирусом ежесекундно.

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