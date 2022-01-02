В России выявили 18 233 случая COVID-19 за сутки

За последние сутки в России выявили 18 233 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это минимальный показатель с 14 сентября и на 1518 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 2472 до 1824. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Челябинская, Свердловская, Иркутская и Нижегородская области, а также Краснодарский, Пермский и Алтайский край.