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В России выявили 18 233 случая COVID-19 за сутки

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:56

За последние сутки в России выявили 18 233 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это минимальный показатель с 14 сентября и на 1518 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 2472 до 1824. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Челябинская, Свердловская, Иркутская и Нижегородская области, а также Краснодарский, Пермский и Алтайский край.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 537 966. За сутки умерли 811 человек, за все время — 310 518. Выздоровели 26 976 человек, за весь период — 9 524 039.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 281,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (52,5 млн), на втором — Индия (34,8 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (12,3 млн).

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