В России впервые с сентября выявили менее 20 тыс. новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 19 751 случай коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. В последний раз в стране фиксировали менее 20 тыс. случаев заражения 22 сентября.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 2739 до 2472. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Свердловская область, Краснодарский край, Челябинская и Иркутская области, а также Пермский и Красноярский края.