В России впервые с сентября выявили менее 20 тыс. новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 19 751 случай коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. В последний раз в стране фиксировали менее 20 тыс. случаев заражения 22 сентября.
Суточный прирост в Москве уменьшился с 2739 до 2472. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Свердловская область, Краснодарский край, Челябинская и Иркутская области, а также Пермский и Красноярский края.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 519 733. За сутки умерли 847 человек, за все время — 309 707. Выздоровели 33 144 человека, за весь период — 9 497 063.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 281,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (52,5 млн), на втором — Индия (34,8 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (12,3 млн).