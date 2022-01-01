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Два жителя Москвы и Кубани выиграли по полмиллиарда в новогодней лотерее

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:02

Двое участников новогоднего «Русского лото» из Москвы и Краснодарского края разделили между собой 1 млрд рублей. Об этом РИА «Новости» сообщило в пресс-службе распространителя гослотерей «Столото».

Каждому победителю досталось по 500 млн рублей, которые превратили их в лотерейных мультимиллионеров. Однако это не самый крупный выигрыш в истории «Русского лото»: 1 января 2020 года один из участников лотереи стал миллиардером, еще 99 человек — миллионерами.

Также в первый день 2022 года 52 участника из разных регионов страны выиграли по 1 млн рублей. 64 человека закрыли все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и получили по 750 тыс. рублей каждый (всего было 48 призов по миллиону).

Всего в праздничном тираже разыграли почти 3 млрд рублей. Выигрышными стали 14,4 млн билетов.

В прошлом году по 1 млн рублей выиграл 581 игрок в лотерею, 593 участникам досталось по 706,5 тыс. рублей. Но не все победители-миллионеры спешат забрать свои выигрыши.

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