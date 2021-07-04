«Столото» ищет восемь победителей нескольких миллионов рублей, которые не пришли за выигрышем

«Столото» разыскивает восьмерых россиян, которые выиграли на новогоднем розыгрыше «Русского лото» миллионы рублей, но так и не пришли за деньгами. В распространителе гослотерей напомнили РИА «Новости», что у победителей есть 3,5 года, чтобы забрать приз.

Выигрышные билеты купили в Петербурге, Одинцове и Высоковске (Подмосковье), Боре (Нижегородская область), Кургане, Нальчике и Ярославле. Если миллионеры так и не явятся за миллионами, то их перечислят на строительство социально значимых объектов и спортивной инфраструктуры. В «Столото» понадеялись, что «новогодние миллионеры вскоре объявятся и расскажут свои истории побед».

В результате розыгрыша 2 млрд рублей в России появился 581 миллионер. Операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович отмечает, что никогда еще в стране не разыгрывали одну тысячу призов по миллиону рублей.

Согласно аналитике «Столото», 82% победителей с крупными выигрышами обращаются за своим призом в первый же месяца: из них 55% — в первые две недели, еще 27% — от двух недель до месяца, но есть и те, кто позже. Чаще всего они медлят потому, что не могут выбрать способ оформления (приехать в Москву или отправить документы по почте). Другие не могут подобрать дни, когда приехать в столицу, а некоторые попросту забывают о своем участии в лотерее.

В марте в «Столото» рассказали о жителе Твери, который не забрал 335 млн рублей с декабря прошлого года. О мужчине известно только то, что купил он лотерейный билет за 200 рублей в отделении «Почты России».