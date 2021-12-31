Netflix показал отрывок из четвертого сезона сериала «Кобра Кай»

В ролике показана тренировка по карате, которую проводит Терри Сильвер в исполнении американского актера Томаса Иэна Гриффита. По сценарию Сильвер — главный злодей 80-х. Он сделал большое состояние, в том числе, на производстве, которое сбрасывает токсичные отходы. На четвертый сезон у героя есть план по поимке Дэниела — главного героя сериала.

Накануне премьеры четвертого сезона экшн-комедии «Кобра Кай» Netflix показал новый отрывок из сериала. Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы.

Он выйдет на платформе 31 декабря и расскажет, как бывшие соперники Дэниел ЛаРуссо и Джонни Лоуренс объединяются для победы на турнире по карате.

В сериале снимаются Ральф Маккьо, Уилльям Забка, Шоло Маридуэнья, Мэри Маусер, Таннер Бьюкенен, Джакоб Бертран, Мартин Коув, Пейтон Лист и Ванесса Рубио. Помимо них, в четвертом сезоне можно будет увидеть Далласа Дюпри Янга и Уну О’Брайен.

Сериал «Кобра Кай» начал выходить в 2018 году. Он был основан на популярной картине 1984 года «Парень-каратист». Действие сериала разворачивается спустя 34 года после событий фильма. «Афиша Daily» рассказывала, почему стоит посмотреть шоу.