перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умер российский режиссер Владимир Гориккер 13:10
Умер брат патриарха Кирилла — протоиерей Николай Гундяев 12:57
Netflix показал отрывок из четвертого сезона сериала «Кобра Кай» 12:05
banksy/Instagram
В России от коронавируса умерли 912 человек за сутки — это минимум с 5 октября 11:44
Жириновский записал поздравление для 4-летней Даши. Он предсказал ей задержание и брак с Власовым 11:29
С 2022 года IKEA повысит цены на 9% по всему миру 10:48
Главный инфекционист США: вспышка заражений «Омикрон»-штаммом в стране достигнет пика к концу января 9:49
Инженер собрал новогодний шар, который генерирует настоящий снег 9:23
Дуэйн Джонсон отказался вернуться в «Форсаж» и назвал Вина Дизеля манипулятором 8:38
SOPA Images/Getty Images
В Москве на время новогодних праздников парковка будет бесплатной Вчера в 22:38
В России отменили обязательный техосмотр личных автомобилей и мотоциклов Вчера в 21:56
В Telegram появились реакции, перевод сообщений и скрытый текст Вчера в 21:24
Митя Алешковский покидает руководство фонда «Нужна помощь» и издания «Такие дела» Вчера в 20:55
Путин подписал закон о внесудебной блокировке контента, оправдывающего терроризм Вчера в 20:23
Артисты в списке иноагентов, плагиат в треке «Монеточки» и другие новости дня
Вчера в 19:58 дайджест
В Китае запретили футболистам национальной сборной делать татуировки Вчера в 18:22
Альбом Эминема «The Slim Shady LP» прослушали на Spotify больше 1 млрд раз. Артист поставил рекорд Вчера в 17:57
Бывшую подругу Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл признали виновной в сексуальных преступлениях Вчера в 17:26
Виктора Шендеровича, Надежду Толоконникову, Марата Гельмана и еще пять человек признали иноагентами Вчера в 17:09
Sergey Korovkin 84/Wikimedia
Красную площадь закроют в новогоднюю ночь из‑за коронавируса Вчера в 16:48
Отключить рекламу

Netflix показал отрывок из четвертого сезона сериала «Кобра Кай»

Виктория Шанина
Сегодня в 12:05

Накануне премьеры четвертого сезона экшн-комедии «Кобра Кай» Netflix показал новый отрывок из сериала. Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы.

В ролике показана тренировка по карате, которую проводит Терри Сильвер в исполнении американского актера Томаса Иэна Гриффита. По сценарию Сильвер — главный злодей 80-х. Он сделал большое состояние, в том числе, на производстве, которое сбрасывает токсичные отходы. На четвертый сезон у героя есть план по поимке Дэниела — главного героя сериала.

Он выйдет на платформе 31 декабря и расскажет, как бывшие соперники Дэниел ЛаРуссо и Джонни Лоуренс объединяются для победы на турнире по карате.

В сериале снимаются Ральф Маккьо, Уилльям Забка, Шоло Маридуэнья, Мэри Маусер, Таннер Бьюкенен, Джакоб Бертран, Мартин Коув, Пейтон Лист и Ванесса Рубио. Помимо них, в четвертом сезоне можно будет увидеть Далласа Дюпри Янга и Уну О’Брайен.

Сериал «Кобра Кай» начал выходить в 2018 году. Он был основан на популярной картине 1984 года «Парень-каратист». Действие сериала разворачивается спустя 34 года после событий фильма. «Афиша Daily» рассказывала, почему стоит посмотреть шоу.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Афиша Daily
Люди
Ральф Маккьо
Уилльям Забка
Мэри Маусер
Мартин Коув
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить