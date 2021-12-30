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«Дешевого такси больше не будет»: перевозчики предупредили о повышении цен

Семён Гудошников
Сегодня в 16:46

Стоимость поездок на такси в России может увеличиться в 2022 году на 10–15%. Об этом Forbes рассказала исполнительный директор Национального совета такси Наталья Лозинская и подтвердил сотрудник одного из московских таксопарков.

Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов отмечает, что в 2021 году стоимость топлива выросла на 15%, а стоимость аренды автомобилей для таксистов — на 35–40%, при этом заработок водителей остался прежним. Если цены на перевозки будут сохраняться, уже к марту бизнес таксистов станет нерентабельным — на обслуживание авто будет уходить больше денег, чем водитель зарабатывает, сказал Амосов.

Сотрудник таксопарка добавил, что с 2015 года комиссия агрегаторов выросла с 15 до 25%, стоимость ОСАГО с 2014 года — в четыре раза, а топлива и автомобилей — в два раза.

«Очевидно, дешевого такси больше не будет», — констатировала Лозинская. Представитель такси «Максим» Павел Стенников отметил, что в 2021 году из‑за инфляции, роста цен на автомобили и повышенного спроса средний чек на поездку в такси увеличился на 30%.

«После Нового года, когда спрос на такси резко упадет, а цены вернутся к уровню весны 2021 года, заработок таксистов снова снизится. Все это приведет к оттоку водителей из сервисов такси. Скорее всего, уже в конце февраля начнутся забастовки с требованиями повышения заработка», — прогнозирует Амосов.

Ранее «Коммерсант» писал, что за 2021 год средняя поездка на такси в Москве подорожала на 25% — с 421 до 520 рублей. Особенно сильный рост цен был в зимние месяцы. В «Яндекс.Такси» это объяснили пробками и более медленной скоростью движения из‑за снегопадов и похолодания.

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