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Средняя поездка в такси в Москве за год подорожала почти на 25%

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:12

К 21 декабря средняя стоимость поездки в московском такси относительно ноября выросла на 14%, с 458 до 520 рублей. По сравнению с прошлым декабрем, когда поездка стоила 421 рубль, рост составил 24%. Об этом пишет «Коммерсант» на основе данных аналитиков Tinkoff Data.

В «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ) заявили, что существенное подорожание такси вызывает недовольство у потребителей. По словам главы организации Олега Павлова, каждый год вызов такси становится дороже на 30-50%, в некоторых случаях стоимость увеличивается почти в два раза, хотя время подачи почти всегда остается прежним.

По данным Дептранса Москвы на конец ноября, средняя стоимость поездки составляла 473 рубля — это почти на 24% больше, чем годом ранее. Городская платформа «ПРОдвижение» поделилась статистикой: за первые три недели декабря в десяти районах ЦАО такси вызывали 3,28 млн раз, что на 37,5% больше ноября и на 14,8% превышает уровень декабря 2020 года.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов главной причиной ситуации называет желание агрегаторов «поправить экономику», а в ОПИ такую политику сравнили с манипуляцией ценами и призвали ФАС обратить внимание на это.

Удорожание поездок в «Яндекс.Такси» объяснили тем, что из‑за похолодания и снегопадов машины едут медленнее и попадают в пробки. В результате водитель тратит больше времени, поэтому цена растет. В «Ситимобиле» заявили, что повышающие коэффициенты компенсируют нехватку водителей в некоторых районах в разное время. Эксперты считают, что рост цен вызван подорожанием автомобилей и топлива.

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