«Сколково»: 26–35% алкоголя, употребленного россиянами в 2021-м, относятся к нелегальной продукции

26–35% алкоголя, употребленного россиянами в 2021 году, относится к нелегальной продукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования экспертов центра развития потребительского рынка школы «Сколково».

Этот уровень оценен как «опасно высокий». Согласно исследованию, основных причин для этого две. Первая — рост интереса к несетевым магазинам у дома из‑за нежелания граждан находиться в местах скопления людей на фоне пандемии. У таких точек продаж зачастую нет лицензий на торговлю алкоголем, они делают это из‑под полы. По данным «Сколково», сейчас в России насчитывается около 400 тыс. таких магазинов.

Вторая причина — падение доходов населения на фоне высоких цен на легальный алкоголь. «Антиалкогольная кампания и акцизные реформы увели производство нелегальной продукции на кустарные заводы. И это четко разделило население на две группы: тех, кто может позволить себе покупать легальную продукцию, и тех, кто приобретает его [алкоголь] на теневом рынке», — говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Также эксперты «Сколково» отмечают рост интереса россиян к самогоноварению. Выручка компаний по продаже аппаратов для самогоноварения выросла на 7,4%, а себестоимость продаж — на 12%, передает РБК.

28 декабря компания в сфере кибербезопасности Group-IB сообщила, что черный рынок алкоголя вновь вырос после стагнации в 2019–2020 годах — в 2021-м его объем составил 2,75 млрд рублей. Согласно данным аналитиков, главным мессенджером для покупки алкоголя стал Telegram.