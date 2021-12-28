Group-IB: черный рынок алкоголя вновь вырос, а главным мессенджером для его покупки стал Telegram

Объем черного рынка продажи алкоголя в онлайне в 2021 году вырос до 2,75 млрд рублей. Об этом в своем исследовании сообщает компания в сфере кибербезопасности Group-IB.

В 2020 и 2019 годах оборот этого рынка составлял 2,5 млрд рублей, в 2018-м — 2,1 млрд рублей, в 2017-м — 1,7 млрд рублей. Всего исследователи обнаружили около 3000 онлайн-ресурсов — сайтов, каналов в мессенджерах и групп в соцсетях, — торгующих спиртным в обход действующего законодательства.

Из‑за действий Роскомнадзора количество сайтов снизилось. В 2018 году их было около 4000, в 2019-м — уже 2500, в 2020-м и 2021-м — 2000. На этом фоне растет аудитория алкомагазинов в соцсетях и мессенджерах.

В материале Group-IB указано: «Главным алкомессенджером стал Telegram — количество „профильных“ каналов, предлагающих покупку и доставку алкогольной продукции, за год выросло в 2,5 раза». Компания обнаружила около 130 каналов и 15 ботов, продающих на платформе алкоголь. Суммарное количество подписчиков таких ресурсов — около 750 000. В 2020 году, по оценке компании, их было 160 000.

«Эти цифры [объем черного рынка спиртного] могут быть лишь верхушкой айсберга по причине латентности теневого бизнеса», — говорит Андрей Бусаргин, замгендиректора Group-IB по направлению защиты от цифровых рисков.

Согласно опубликованному в середине декабря исследованию ВЦИОМ, 88% опрошенных знают, что в России есть проблема с нелегальным алкоголем. С тем, что нелегальный алкоголь опасен для жизни, согласны 91% респондентов. 5% так не считают.

Только 15% россиян убеждены, что качество нелегального алкоголя не хуже, чем сертифицированного спиртного. 68% не согласны с тезисом.