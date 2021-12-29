Инсу Ландер обвинили в содействии терроризму из‑за личных сообщений восьмилетней давности

На кабардино-балкарскую блогерку Инсу Ландер завели уголовное дело о содействии терроризму из‑за личных сообщений, которые она отправила другу в 2014 году. Это выяснила «Медиазона»*, изучив материалы дела.

Издание отмечает, что, хотя нынешний образ Ландер далек от ислама, с 17 до 27 лет она была истовой мусульманкой. Ее родственники объясняют это подростковым протестом (семья девочки была светской) и влиянием ее дедушки, который ездил по СССР и строил мечети, за что подвергался гонениям со стороны властей. Подруга Инсы Соня Грезе называет еще одну возможную причину: «У девочки была ситуация в жизни, когда она нашла спасение в религии. У нее болела мама очень долго, с рецидивами».

В 2010 году Ландер отправилась в женское медресе в дагестанском селе Новосаситли. Примерно в это же время она познакомилась в интернете с Умаром Дугужевым из кабардинского села Малка. Общение между ними шло в основном во «ВКонтакте», и сообщения оттуда стали основой обвинения блогерки.

В материалах дела сказано, что сотрудник ФСБ получил на руки распечатку полутора тысяч скриншотов из переписки Ландер. Изучил ли он их все, неясно, в деле приводится лишь несколько фрагментов.

19 января 2014 года Инса пишет Умару: «…Женись на нормальной праведной мусульманке. А еще лучше <…> — чтобы Аллах забрал тебя к себе наилучшим образом <…>». (здесь и далее пропуски сделаны, поскольку в материалах дела скриншоты обрезаны). Следующим вечером молодые люди обсуждают исламские представления о жизни после смерти. Эксперт делает вывод, что «жертвенность в данной коммуникации допускает трактовку смерти в ходе насильственных действий по отношению к врагам ислама».

23 января Ландер посылает еще одно сообщение: «Клянусь Аллахом, была бы я мужчиной, ни секунды бы не раздумывала, ни минуты. <…> Сделала бы дуа, запаслась бы упованием на Аллаха и вперед. Нет возможности в КБ? А что другие регионы? Хоть куда иди. Или Саид должен был например. <…> А фарз айн как будто не объявили в Шаме? Да, далеко, да, помощь требуется тут прежде всего, но если тут ты максимум умудришься просто прихватить с собой двух-трех, то там хоть больше сделаешь». По версии следствия, тут Инса оправдывает насильственные действия и хочет привлечь Умара к «деятельности террористических организаций, не конкретизированных в переписке».

Третий фрагмент, упомянутый в экспертизе, — вопрос Инсы от 24 января: «Ты знал, что Докку шахидом стал?» По мнению специалиста, речь идет о главе террористической и запрещенной в России организации «Имарат Кавказ» Доку Умарове.

Сам Дугужев в разговоре со следователем заявил, что понял сообщения Инсы точно так же, как сотрудник ФСБ. По его словам, девушка хотела, чтобы он присоединился к одной из террористических группировок.

За полгода до ареста Ландер Дугужева приговорили к штрафу 10 тыс. рублей за то, что он не донес о своем знакомом, который уехал воевать в Сирию. Мужчина полностью признал вину и согласился сотрудничать со следствием, как и в деле Ландер.

Адвокат Инсы Дмитрий Захватов заявил, что на первом допросе в присутствии государственного юриста его подзащитная, испугавшись, признала вину. Защита откажется от этой позиции и будет писать жалобы.

9 декабря силовики пришли в дом Инсы Ландер в городе Баксан в Кабардино-Балкарии и увезли ее на допрос в Нальчик. Подруга задержанной Соня Грезе сказала The Insider*, что против Ландер выдвинули обвинение по статье о содействии террористической деятельности.

Ландер получила известность благодаря расследованию о жительнице Красноярска, которая продавала в интернете полуобнаженные снимки своей 13-летней дочери. Тогда на ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Знакомые Ландер говорили, что в последнее время блогерка занималась расследованием об утечке денег из благотворительного фонда, который возглавляет высокопоставленный чиновник из Кабардино-Балкарии.

* «Медиазона» и The Insider включены Минюстом список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.