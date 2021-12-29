перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Посмотрите, чьи посты в 2021 году собрали больше всего лайков в инстаграме. В лидерах топа — Роналду 16:29
Инсу Ландер обвинили в содействии терроризму из‑за личных сообщений восьмилетней давности 16:25
Новый сезон «Триггера» выйдет эксклюзивно на «Кинопоиске» 15:41
Путин предложил увеличить список преступлений, которые влекут прекращение гражданства РФ 15:22
Аниматор «Акиры» спрятал жалобу на тяжелую работу прямо в аниме. Зрители нашли его послание 14:59
РЖД запустили поезда из Йошкар-Олы в Петербург после обращения журналистки к Путину 14:34
Директор Всего/YouTube
Директор Всего проведет корпоратив в новом московском клубе Blackout 14:18
Сергея Зуева вернули в СИЗО из гражданской больницы 13:59
Прилучный и Розанова определят, кому в ад, а кому в рай. Это новый эксклюзивный сериал на Okko 13:38
Балерина станцевала под саундтрек из игры Halo Infinite 12:46
Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»* 12:35
«мемы про котов (по ржать)»/«ВКонтакте»
Главные мемы 2021 года по версии «ВКонтакте» 11:51
США и Евросоюз осудили ликвидацию «Международного Мемориала»* 11:50
В России выявили 21 119 случаев коронавируса 11:38
Джоан Роулинг появится в спецэпизоде «Гарри Поттера». Но не в студии, а в записи 11:11
Опрос: каждый одиннадцатый россиянин ненавидит Новый год 10:37
Глава Конституционного суда не исключил возвращение в России смертной казни 10:08
killingeve/Instagram
Вышел новый тизер финального сезона «Убивая Еву» 9:43
Хью Джекман заразился коронавирусом 8:51
Бастрыкин: Запад ведет против России гибридную войну с помощью фильмов и игр Вчера в 22:45
Отключить рекламу

Инсу Ландер обвинили в содействии терроризму из‑за личных сообщений восьмилетней давности

Семён Гудошников
Сегодня в 16:25

На кабардино-балкарскую блогерку Инсу Ландер завели уголовное дело о содействии терроризму из‑за личных сообщений, которые она отправила другу в 2014 году. Это выяснила «Медиазона»*, изучив материалы дела.

Издание отмечает, что, хотя нынешний образ Ландер далек от ислама, с 17 до 27 лет она была истовой мусульманкой. Ее родственники объясняют это подростковым протестом (семья девочки была светской) и влиянием ее дедушки, который ездил по СССР и строил мечети, за что подвергался гонениям со стороны властей. Подруга Инсы Соня Грезе называет еще одну возможную причину: «У девочки была ситуация в жизни, когда она нашла спасение в религии. У нее болела мама очень долго, с рецидивами».

В 2010 году Ландер отправилась в женское медресе в дагестанском селе Новосаситли. Примерно в это же время она познакомилась в интернете с Умаром Дугужевым из кабардинского села Малка. Общение между ними шло в основном во «ВКонтакте», и сообщения оттуда стали основой обвинения блогерки.

В материалах дела сказано, что сотрудник ФСБ получил на руки распечатку полутора тысяч скриншотов из переписки Ландер. Изучил ли он их все, неясно, в деле приводится лишь несколько фрагментов.


  • 19 января 2014 года Инса пишет Умару: «…Женись на нормальной праведной мусульманке. А еще лучше <…> — чтобы Аллах забрал тебя к себе наилучшим образом <…>». (здесь и далее пропуски сделаны, поскольку в материалах дела скриншоты обрезаны). Следующим вечером молодые люди обсуждают исламские представления о жизни после смерти. Эксперт делает вывод, что «жертвенность в данной коммуникации допускает трактовку смерти в ходе насильственных действий по отношению к врагам ислама».
  • 23 января Ландер посылает еще одно сообщение: «Клянусь Аллахом, была бы я мужчиной, ни секунды бы не раздумывала, ни минуты. <…> Сделала бы дуа, запаслась бы упованием на Аллаха и вперед. Нет возможности в КБ? А что другие регионы? Хоть куда иди. Или Саид должен был например. <…> А фарз айн как будто не объявили в Шаме? Да, далеко, да, помощь требуется тут прежде всего, но если тут ты максимум умудришься просто прихватить с собой двух-трех, то там хоть больше сделаешь». По версии следствия, тут Инса оправдывает насильственные действия и хочет привлечь Умара к «деятельности террористических организаций, не конкретизированных в переписке».
  • Третий фрагмент, упомянутый в экспертизе, — вопрос Инсы от 24 января: «Ты знал, что Докку шахидом стал?» По мнению специалиста, речь идет о главе террористической и запрещенной в России организации «Имарат Кавказ» Доку Умарове.

Сам Дугужев в разговоре со следователем заявил, что понял сообщения Инсы точно так же, как сотрудник ФСБ. По его словам, девушка хотела, чтобы он присоединился к одной из террористических группировок.

За полгода до ареста Ландер Дугужева приговорили к штрафу 10 тыс. рублей за то, что он не донес о своем знакомом, который уехал воевать в Сирию. Мужчина полностью признал вину и согласился сотрудничать со следствием, как и в деле Ландер.

Адвокат Инсы Дмитрий Захватов заявил, что на первом допросе в присутствии государственного юриста его подзащитная, испугавшись, признала вину. Защита откажется от этой позиции и будет писать жалобы.

9 декабря силовики пришли в дом Инсы Ландер в городе Баксан в Кабардино-Балкарии и увезли ее на допрос в Нальчик. Подруга задержанной Соня Грезе сказала The Insider*, что против Ландер выдвинули обвинение по статье о содействии террористической деятельности.

Ландер получила известность благодаря расследованию о жительнице Красноярска, которая продавала в интернете полуобнаженные снимки своей 13-летней дочери. Тогда на ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Знакомые Ландер говорили, что в последнее время блогерка занималась расследованием об утечке денег из благотворительного фонда, который возглавляет высокопоставленный чиновник из Кабардино-Балкарии.

* «Медиазона» и The Insider включены Минюстом список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
ФСБ
Имарат Кавказ
СКР
Минюст РФ
Люди
Доку Умаров
Александр Бастрыкин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить