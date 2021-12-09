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В Кабардино-Балкарии задержали блогера Инсу. Ее обвиняют в содействии терроризму

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:12

В Баксане (Кабардино-Балкария) силовики рано утром пришли в дом блогера Инсы Ландер и увезли ее на допрос в Нальчик. Об этом сообщает «ОВД-Инфо»*.

Разговор с силовиками происходил в управлении ФСБ в Нальчике. Подруга задержанной Соня Грезе рассказала The Insider**, что Ландер выдвинули обвинение по статье о содействии террористической деятельности. По данным «ОВД-Инфо», силовики обещали выпустить ее, если она даст следователю показания против себя.

Ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до февраля.

«Предположений что, почему, из‑за чего — у нас нет. Я не понимаю, как девочка, которая месяц назад приезжала ко мне и жила у меня дома суммарно половину лета, могла стать террористкой», — сказала Грезе.

Знакомые с Ландер собеседники The Insider заявили, что блогер занималась расследованием о местном высокопоставленном чиновнике и предположительной утечке денег из его благотворительного фонда. Чиновник о подготовке материала знал.

Инса Ландер получила известность благодаря расследованию о жительнице Красноярска, которая продавала в интернете полуобнаженные снимки своей 13-летней дочери. Тогда на ситуацию обратил внимание даже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Инса также ведет твиттер, где публикует людей, которые постят в сети номера банковских карт.

*«ОВД-инфо» — правозащитный медиапроект, внесенный Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

* The Insider признан Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

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