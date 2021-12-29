Прилучный и Розанова определят, кому в ад, а кому в рай. Это новый эксклюзивный сериал на Okko

1 января в Okko пройдет премьера эксклюзивной десятисерийной фэнтези-комедии «Предпоследняя инстанция». Об этом «Афише Daily» рассказали представители онлайн-кинотеатра.

В главных ролях снялись Павел Прилучный и Ирина Розанова. Они играют Максима и Валентину — работников Управления по распределению душ, или сокращенно УПРД. За сутки до смерти человека они должны определять, куда тот попадет — в ад или рай. Поскольку рай обоим гарантирован по трудовому договору, Максим пытается подзаработать и продать туда место олигархам. А Валентина мечтает вернуть из ада своего мужа.

Съемки «Предпоследней инстанции» проходили в Москве и Подмосковье. Режиссером-постановщиком выступила Ольга Акатьева, оператором — Антон Зенкович. Автор сценария и креативный продюсер — Иван Новиков, композитор и музыкальный продюсер — Сергей Луран.