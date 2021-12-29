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Прилучный и Розанова определят, кому в ад, а кому в рай. Это новый эксклюзивный сериал на Okko

Семён Гудошников
Сегодня в 13:38

1 января в Okko пройдет премьера эксклюзивной десятисерийной фэнтези-комедии «Предпоследняя инстанция». Об этом «Афише Daily» рассказали представители онлайн-кинотеатра.

В главных ролях снялись Павел Прилучный и Ирина Розанова. Они играют Максима и Валентину — работников Управления по распределению душ, или сокращенно УПРД. За сутки до смерти человека они должны определять, куда тот попадет — в ад или рай. Поскольку рай обоим гарантирован по трудовому договору, Максим пытается подзаработать и продать туда место олигархам. А Валентина мечтает вернуть из ада своего мужа.

Съемки «Предпоследней инстанции» проходили в Москве и Подмосковье. Режиссером-постановщиком выступила Ольга Акатьева, оператором — Антон Зенкович. Автор сценария и креативный продюсер — Иван Новиков, композитор и музыкальный продюсер — Сергей Луран.

Акатьева отметила, что решила снять эту историю, как только Новиков поделился с ней идеей сериала. «Вишенка на торте — убойный дуэт Ирины Розановой и Павла Прилучного. Лично я влюблена в эту парочку. Уверена, зрители тоже почувствуют невероятную энергию, которую они излучают», — добавила она.

В начале декабря Okko договорился о стратегическом партнерстве с Первым каналом. В рамках него у сериала «Кастинг» появится продолжение и будет запущено несколько новых проектов — сериал «Смута» и детектив «Лица не раскрывать».

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