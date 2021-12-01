Okko и Первый канал усилят партнерство. Они анонсировали продолжение сериала «Кастинг»

Okko и Первый канал анонсировали продолжение сериала «Кастинг», которое стриминг покажет до премьеры в телеэфире. О стратегическом партнерстве объявили генпродюсер мультимедийного сервиса Джаник Файзиев и глава телеканала Константин Эрнст на презентации нового сезона Okko.

Продолжение также получит многосерийная сага о Борисе Годунове «Смута» и детектив «Лица не раскрывать». Продолжение популярного ретродетектива Первого канала «Мосгаз» и первый совместный проект «Собор» уже можно посмотреть на Okko.

Расширение партнерства с Okko ожидает и «Союзмультфильм». Онлайн-кинотеатр эксклюзивно покажет фэнтези-мультсериал «Лудлвиль», новый многосерийный мультфильм про медвежонка Умку, мультсериал «Ну, погоди!» в 3D, полнометражную анимационную картину «Суворов: Великое путешествие» и мультфильм «Золотой улей».

Okko презентовал ряд собственных оригинальных сериалов, таких как «Откройте, полиция!» с Артемом Быстровым и Иваном Охлобыстиным в главных ролях. В ближайшее время сервис эксклюзивно покажет комедию с Павлом Прилучным и Ириной Розановой «Предпоследняя

инстанция», экранизацию бестселлера Наринэ Абгарян «Манюня» и комедию о буднях провинциальных полицейских «Экипаж 314».

Стриминг запустит отдельную линейку оригинального документального контента. Первой документалкой на Okko станет «Лида» — картина-портрет об учредительнице фонда «Дом с маяком» Лиде Мониаве. Посмотреть фильм, созданный вместе с киностудией имени Горького, получится уже в декабре.

Okko также стал первым онлайн-кинотеатром, объединившим кино и спортивные трансляции в одной подписке. Компания купила права на эксклюзивный показ Кубка Европы по баскетболу и Евролиги.