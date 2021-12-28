Минприроды планирует нанимать казаков для охраны лесов

Замглавы Минприроды Сергей Аноприенко поручил подведомственным федеральным службам нанимать реестровых казаков на вакантные должности. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на копию протокола совещания в министерстве.

Службам, агентствам и госучреждениям рекомендовано привлекать казаков к природоохранной деятельности и защите лесов, заключая с ними гражданско-правовые договоры. Речь в основном о рейдовых мероприятиях и режиме ЧС, уточняет издание.

В пресс-службе Минприроды сказали, что у них есть 6137 вакантных должностей, которые могли бы занять казаки. Новых сотрудников будут обучать на базе ведомственных образовательных центров. К проекту уже готовы присоединиться 8 территорий, каких именно, не уточняется.

По словам представителей министерства, казачьи общества уже помогают регионам в охране лесов, а также участвуют в рейдах по поиску незаконных свалок в Калмыкии, Ростовской, Саратовской и других областях. Сейчас они делают это на безвозмездной основе.

Федеральный чиновник, знакомый с политикой в отношении казачьих обществ, сказал, что идею интеграции казаков в госслужбу поддержал Владимир Путин. По словам собеседника издания, практика привлечения казаков к природоохране уже опробована, сейчас идет речь о ее масштабировании.

В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ряде регионов казаков начнут привлекать на службу в Росгвардию. По данным «Коммерсанта», первый такой батальон может появиться в 2022 году.