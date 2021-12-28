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Минприроды планирует нанимать казаков для охраны лесов

Семён Гудошников
Сегодня в 15:57

Замглавы Минприроды Сергей Аноприенко поручил подведомственным федеральным службам нанимать реестровых казаков на вакантные должности. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на копию протокола совещания в министерстве.

Службам, агентствам и госучреждениям рекомендовано привлекать казаков к природоохранной деятельности и защите лесов, заключая с ними гражданско-правовые договоры. Речь в основном о рейдовых мероприятиях и режиме ЧС, уточняет издание.

В пресс-службе Минприроды сказали, что у них есть 6137 вакантных должностей, которые могли бы занять казаки. Новых сотрудников будут обучать на базе ведомственных образовательных центров. К проекту уже готовы присоединиться 8 территорий, каких именно, не уточняется.

По словам представителей министерства, казачьи общества уже помогают регионам в охране лесов, а также участвуют в рейдах по поиску незаконных свалок в Калмыкии, Ростовской, Саратовской и других областях. Сейчас они делают это на безвозмездной основе.

Федеральный чиновник, знакомый с политикой в отношении казачьих обществ, сказал, что идею интеграции казаков в госслужбу поддержал Владимир Путин. По словам собеседника издания, практика привлечения казаков к природоохране уже опробована, сейчас идет речь о ее масштабировании.

В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ряде регионов казаков начнут привлекать на службу в Росгвардию. По данным «Коммерсанта», первый такой батальон может появиться в 2022 году.

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