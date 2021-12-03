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Талибы* издали указ о правах женщин

Денис Ламехов
Сегодня в 16:47

Руководство радикального движения «Талибан»* издало указ о правах женщин. Об этом сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

Документ состоит из 6 пунктов.


  1. Чтобы взрослая женщина вступила в брак, необходимо ее согласие. Никто не может заставить женщину выйти замуж с помощью принуждения или давления.
  2. Женщина — не объект собственности, но благородный и свободный человек. Никто не может использовать ее в качестве объекта для обмена при объявлении перемирия или прекращении вражды.
  3. После смерти мужа по прошествии идды (срок, который должна выждать женщина после развода или смерти супруга. — Прим. ред.) никто не может выдать женщину замуж насильно, включая родственников. Вдова может выбирать, выходить ли ей замуж и каким образом определять будущее.
  4. У вдовы есть право по шариату, согласно которому она может принять махр — имущество, которое муж выделит ей при заключении брака.
  5. У вдовы есть право наследования и фиксированная доля имущества ее мужа, детей, отца и родственников. Никто не может лишить ее этого права.
  6. Мужчины, у которых больше одной жены, обязаны дать права всем женам в соответствии с шариатом, а также утверждать справедливость между ними.

«Министерство хаджа и религиозных дел должно донести до богословов — им необходимо сообщать людям о правах женщин. Необходимо проповедовать, что угнетение женщин и лишение их прав вызовет гнев Аллаха», — указано в документе. Министерству информации и культуры предписано заниматься просвещением в области прав женщин, включая работу с активистами и журналистами.

Сообщается, что ему также необходимо издавать буклеты, чтобы привлечь внимание ученых к шариатским правам женщин, повысить осведомленность и остановить продолжающееся угнетение.

Инструкции также получил Верховный суд Афганистана — он обязан рассматривать обращения женщин, в особенности вдов, касаемо их прав и притеснений в отношении них. Местные власти должны тесно работать с министерствами и судом, чтобы положения документа исполнялись, указано в тексте.

Reuters пишет, что разрешение ситуации с правами женщин — это один из главных пунктов, который беспокоит мировое сообщество, оставившее Афганистан в изоляции, в том числе и экономической. Наделение женщин правами являлось одним из условий возобновления международных связей. Агентство отмечает, что в документе ничего не говорится о других правах женщин — на обучение и работу.

Издание добавляет, что во время предыдущей фазы правления «Талибана» в стране, с 1996 по 2001 год, движение запретило женщинам выходить из дома без сопровождения мужчины-родственника, а также в одежде, которая полностью не закрывала бы лицо и голову, кроме этого, молодым девушкам было запрещено посещать образовательные учреждения.

* Движение «Талибан» признано экстремистским и террористическим, его деятельность в России запрещена.

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