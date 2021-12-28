Исследование: 32% россиян начали раздельно собирать мусор

32% россиян сортируют мусор и выбрасывают его в разные контейнеры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Российского экологического оператора», куратора мусорной реформы.

По данным опроса РЭО, 93% жителей страны «в той или иной степени» осведомлены о том, как сортировать отходы. 6% опрошенных ничего не знают об этой теме. Еще 1% затруднился ответить.

Лидеры по осведомленности (знают в общих чертах или в деталях) — Чукотка и Воронежская область с показателем 100%. На второй строчке — Москва, Томская и Амурская области (99%), на третьей — Санкт-Петербург, Удмуртия, Вологодская, Ростовская, Самарская и Омская области (98%). Среди тех, кто осведомлен меньше — Чечня (76%), Дагестан (77%) и Астраханская область (83%).

61% респондентов не занимаются сортировкой отходов дома. Они мотивируют это преимущественно тем, что в шаговой доступности нет контейнеров для сбора твердых отходов. Разрыв между уровнем осведомленности и реальным применением знаний РЭО связывает в том числе с отсутствием инфраструктуры.

При этом 64% опрошенных отмечают, что в месте их проживания есть контейнеры для разных видов мусора. Всего в опросе приняли участие 30,2 тыс. человек старше 18 лет в 85 регионах.

В начале октября правительство России выделило 1 млрд рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора. Увеличенное финансирование будет направлено в регионы. В их числе Воронежская, Тверская, Костромская, Свердловская, Брянская, Оренбургская и Новосибирская области, а также Кабардино-Балкария, Ингушетия и Забайкальский край.