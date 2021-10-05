Правительство России выделило 1 млрд рублей на контейнеры для раздельного сбора мусора

Правительство России потратит 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Стекло, металлы, бумагу и пластик будут отправлять на переработку, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Увеличенное финансирование будет направлено в регионы. В их числе Воронежская, Тверская, Костромская, Свердловская, Брянская, Оренбургская и Новосибирская области, а также Кабардино-Балкария, Ингушетия и Забайкальский край.

«Регионами проводится работа по созданию новых и переоборудованию действующих контейнерных площадок для организации раздельного сбора отходов. Охват населения раздельным сбором отходов достиг 30%», — заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По словам Абрамченко, Минприроды и Российский экологический оператор уже получили указание оперативно довести средства до местных властей.

В апреле Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ провел опрос и выяснил, что в 2021–2022 году только 47% россиян готовы начать разделять мусор, а 13% категорически против этой идеи. По словам специалистов, негативно относятся к сортировке мусора чаще люди с небольшим доходом.

Ранее спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил заварить все мусоропроводы в российских подъездах. По его словам, это нужно сделать, чтобы перейти к системе раздельного сбора мусора.