Вышел новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза

Киностудия Warner Bros. Pictures опубликовала новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза. Премьера блокбастера запланирована на 3 марта 2022 года.

В ролике показали погоню Бэтмена за Пингвином, послания Загадочника, а также драку между супергероем и Женщиной-кошкой, которая пытается раскрыть его личность.

«Я здесь только для того, чтобы раскрыть правду об этой выгребной яме, которую мы называем городом, и ты тоже часть этого», — обращается Загадочник к Бэтмену.