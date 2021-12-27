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Вышел новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:42

Киностудия Warner Bros. Pictures опубликовала новый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза. Премьера блокбастера запланирована на 3 марта 2022 года.

В ролике показали погоню Бэтмена за Пингвином, послания Загадочника, а также драку между супергероем и Женщиной-кошкой, которая пытается раскрыть его личность.

«Я здесь только для того, чтобы раскрыть правду об этой выгребной яме, которую мы называем городом, и ты тоже часть этого», — обращается Загадочник к Бэтмену.

Первый трейлер «Бэтмена» Мэтта Ривза вышел в рамках DC FanDome в августе 2020-го. Мрачный ролик посвящен Загадочнику, но в нем можно увидеть и Женщину-кошку, а также Роберта Паттинсона в костюме крылатого мстителя и за рулем бэтмобиля. Музыкальным сопровождением стала меланхоличная «Something in the Way» группы Nirvana.

Картина расскажет о раннем этапе развития Бэтмена и других знаковых персонажей — Женщины-кошки, Загадочника и Пингвина. По сюжету супергерой, изучая коррупцию в городе, начинает понимать, как она может быть связана с богатой и могущественной семьей Уэйнов.

В фильме снялись Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Пол Дано и другие.

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