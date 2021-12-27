Александр Невский отписался от Дуэйна Джонсона из‑за рекламы алкоголя

Российско-американский актер и режиссер Александр Невский отписался в инстаграме от актера Дуэйна Джонсона. Об этом он рассказал на своей страничке в соцсети.
По словам Невского, он отписался из‑за постоянной рекламы алкоголя, которой занимается Джонсон. «Сам я спиртное не употребляю и никому его не рекомендую. Ведите здоровый образ жизни», — отметил он.
Невский уже долгое время проживает в США, где на свои деньги снимает фильмы. В настоящее время он продюсирует свой первый хоррор под названием «Ночь сиделки».
Режиссером и исполнительным продюсером картины выступает Джо Корнет, а сценаристом — Крейг Хаманн. В главных ролях — Эйлин Диц, Эрик Робертс, Натали Дениз Шперл и Анна Орис.