Александр Невский отписался от Дуэйна Джонсона из‑за рекламы алкоголя

Российско-американский актер и режиссер Александр Невский отписался в инстаграме от актера Дуэйна Джонсона. Об этом он рассказал на своей страничке в соцсети.

По словам Невского, он отписался из‑за постоянной рекламы алкоголя, которой занимается Джонсон. «Сам я спиртное не употребляю и никому его не рекомендую. Ведите здоровый образ жизни», — отметил он.