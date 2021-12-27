перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Открытие филиала Ельцин-центра в Москве перенесли на вторую половину 2022 года 18:15
СМИ: умер основатель проекта «Спутник и погром» Егор Просвирнин. Он выпал из окна в центре Москвы 18:00
Александр Невский отписался от Дуэйна Джонсона из‑за рекламы алкоголя 17:54
Vadim Sazanovich/Wikimedia
В Беларуси представили проект изменений в Конституцию 16:59
В Москве построят 27 станций метро к 2025 году 16:49
Университет Джонса Хопкинса показал действие вакцин против коронавируса на примере «Один дома» 16:46
Поставщики вина предупредили о риске уничтожения продукции на 15 млрд рублей 16:22
Журналист Би-би-си Андрей Захаров, признанный иноагентом, уехал из России из‑за слежки 16:06
Andrey Illarionov/Flickr
В Петербурге общественные туалеты станут бесплатными с 1 января 15:49
Россиянина приговорили к 11 годам колонии в Беларуси по делу о разжигании социальной вражды 15:23
Артур Чапарян запустил сервис What2Watch с рекомендациями видео 15:18
Суд продлил арест журналиста Ивана Сафронова до апреля 14:57
Центробанк опроверг информацию о планах усилить контроль за переводами физических лиц Обновлено в 14:52
МТС запустила образовательную программу по концертному промоушену для школьников и студентов 14:22
Agence Olloweb/Unsplash
«Яндекс.Дзен» подвел итоги года и поделился планами на будущее 13:59
Историку Юрию Дмитриеву ужесточили приговор до 15 лет колонии 13:44
РБК: Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года 12:51
Новая часть «Человека-паука» собрала более 1 млрд долларов — это лучший результат за время пандемии 11:55
За сутки в России выявили 23 210 случаев COVID-19 11:37
Фрэнк Оушен представил новый трек. Он длится почти 9 минут, записан живьем и напоминает фристайл 11:20
Отключить рекламу

Александр Невский отписался от Дуэйна Джонсона из‑за рекламы алкоголя

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:54

Российско-американский актер и режиссер Александр Невский отписался в инстаграме от актера Дуэйна Джонсона. Об этом он рассказал на своей страничке в соцсети.

По словам Невского, он отписался из‑за постоянной рекламы алкоголя, которой занимается Джонсон. «Сам я спиртное не употребляю и никому его не рекомендую. Ведите здоровый образ жизни», — отметил он.

Невский уже долгое время проживает в США, где на свои деньги снимает фильмы. В настоящее время он продюсирует свой первый хоррор под названием «Ночь сиделки».

Режиссером и исполнительным продюсером картины выступает Джо Корнет, а сценаристом — Крейг Хаманн. В главных ролях — Эйлин Диц, Эрик Робертс, Натали Дениз Шперл и Анна Орис.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду

Другие материалы по темам

Люди
Александр Невский
Крейг Хаманн
Эрик Робертс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить