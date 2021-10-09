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Александр Невский выпустит свой первый фильм ужасов. Он получит название «Ночь сиделки»

Семён Гудошников
Сегодня в 19:57

Российско-американский актер и режиссер Александр Невский спродюсирует с главой ETA Films Эриком Бонером хоррор «Ночь сиделки» («Night of the Caregiver»). Об этом кинематографист рассказал в своем инстаграме.

Режиссером и исполнительным продюсером картины выступит Джо Корнет. В ролях — актриса Айлин Диц (демон Пазузу в «Изгоняющем дьявола» 1973 года), номинант на «Оскар» Эрик Робертс, Натали Денис Шперл и Анна Орис. За сценарий отвечает Крэйг Хаманн, который сотрудничал с Невским при создании «Разборок в Маниле».

Согласно синопсису ленты, медсестра Джульетта, работающая в хосписе, начинает ухаживать за Лилиан — милой пожилой дамой, которая неизлечимо больна. Лилиан живет в одиночестве в доме на окраине города, и с наступлением ночи Джульетте начинает казаться, что в нем обитает кто‑то еще. Сиделка подозревает, что ей и Лилиан грозит серьезная опасность.

Как пишет издание JoBlo, в Лос-Анджелесе идет подготовка к съемкам картины. Дата ее выхода не сообщается.

Александр Невский много лет живет в США, где снимает на свои деньги фильмы (в основном боевики). Картины прославились у российской аудитории после сатирических роликов BadComedian (вот несколько примеров: обзоры на «Красный змей», «Максимальный удар», «Форсаж да Винчи»). У зрителей блогера Невский даже стал своеобразным мемом, особенно запомнились его фирменное выражение губ и фраза «вот так вот».

Недавно Невский отпраздновал свое 50-летие. Поздравить юбиляра пришел Арнольд Шварцнегер, который подарил ему шкатулку для хранения сигар в стилистике «Терминатора».

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