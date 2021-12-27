Россиянина приговорили к 11 годам колонии в Беларуси по делу о разжигании социальной вражды

Суд в Минске приговорил 21-летнего россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает Sputnik.by.

Суд признал его виновным по части 3 статьи 130 (разжигание социальной вражды и розни) и по части 3 статьи 361 (публичные призывы к захвату власти и свержению конституционного строя) Уголовного кодекса Беларуси. Дудников будет отбывать наказание в условиях усиленного режима.

РБК добавляет, что, по версии следствия, он администрировал телеграм-канал «Отряды гражданской самообороны Беларуси» — его белорусские власти считают террористическим. Россиянин осужден в том числе за то, что озвучивал аудиозаписи с критикой белорусских властей, пишет издание.

Дудникова задержали и поместили в СИЗО КГБ в мае 2021 года. Ему вменялось грубое нарушение общественного порядка — по этой статье ему грозило до трех лет лишения свободы. Однако в финальную версию обвинения это не вошло, обвинения были переквалифицированы в более тяжкие.

Сообщалось, что Егор Дудников переехал в Беларусь к девушке и жил в Минске около года. Молодой человек снимал квартиру и «зарабатывал на жизнь на разных работах» — грузчиком, редактором, а позже стал озвучивать игры и видео. Мать молодого человека рассказала, что его арестовали, когда он возвращался домой после встречи с девушкой. Он подходил к дому и пообещал перезвонить, но после этого пропал из сети.