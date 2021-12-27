За сутки в России выявили 23 210 случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 23 210 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 511 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 2180 до 2239. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Свердловская и Иркутская области, Пермский край, Челябинская область, а также Красноярский край и Ростовская область.