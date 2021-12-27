За сутки в России выявили 23 210 случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 23 210 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 511 меньше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве увеличился с 2180 до 2239. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Свердловская и Иркутская области, Пермский край, Челябинская область, а также Красноярский край и Ростовская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 415 230 . За сутки умерли 937 человек (минимум с 8 октября), за все время — 305 155. Выздоровели 33 715 человек, за весь период — 9 293 486.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 276,4 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (51 млн), на втором — Индия (34,7 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (11,6 млн).