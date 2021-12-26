В России выявили 23 721 новый случай коронавируса

За последние сутки в России выявили 23 721 случай коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1225 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 2714 до 2180. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Свердловская и Иркутская области, а также Пермский и Красноярский края.