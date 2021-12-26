В России выявили 23 721 новый случай коронавируса

За последние сутки в России выявили 23 721 случай коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 1225 меньше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве уменьшился с 2714 до 2180. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Свердловская и Иркутская области, а также Пермский и Красноярский края.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 392 020. За сутки умерли 968 человек, за все время — 304 218 . Выздоровели 37 285 человек, за весь период — 9 259 771.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 276,4 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (51 млн), на втором — Индия (34,7 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (11,6 млн).