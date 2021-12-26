Песков: «Новую газету» «забыли» пригласить на пресс-конференцию Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему на пресс-конференции Владимира Путина не было журналиста «Новой газеты». По его словам, организаторы «просто забыли» позвонить в редакцию.

«„Новую газету“ не позвали, я бы сказал это человеческий фактор. На самом деле — просто забыли. Может быть неправильно с моей стороны это так признавать, но, действительно, мы забыли им позвонить», — сказал Песков в программе «Москва.Кремль.Путин».

Он добавил, что большинство СМИ, которые не получили приглашения на мероприятия до последней недели, «инициативно выходили» и напоминали о себе пресс-службе Кремля. «Новая газета», как говорит Песков, этого не сделала, а «вспомнили» о ней за два дня до пресс-конференции, когда «было уже поздно их аккредитовать».

Участники пресс-конференции должны были сдавать ПЦР-тесты в течение трех дней до нее. «Поэтому они [журналисты] не приняли участие, что, однако, никоим образом не помешало вопросу „Новой газеты“ быть озвученным», — добавил Песков. Вопрос издания о заказчиках убийств журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцов озвучили журналист «Эха Москвы».

23 декабря в Манеже прошла ежегодная пресс-конференция Путина, на которую Кремль сам выбирал журналистов, объяснив это антиковидными ограничениями. «Афиша Daily» подводила итоги и выбирала главное из его ответов.