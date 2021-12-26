перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Роднянский составил личный список важнейших российских фильмов 2021 года 16:49
Владимир Путин будет в новогоднюю ночь смотреть свое поздравление россиянам 16:16
Песков: «Новую газету» «забыли» пригласить на пресс-конференцию Путина 16:01
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
У Рижского вокзала появится пешеходная площадь и трамваи 15:43
Следствие попросило отпустить Хованского из СИЗО 14:55
Правительство направит 140 млрд рублей на создание ускорителя частиц периметром более километра 14:51
Член СПЧ призвал приостановить обучение девятилетней студентки МГУ 14:38
Райан Рейнольдс сделал презентацию из первых кадров мюзикла по «Рождественской песне» 13:50
Кадр из фильма «Пятый элемент»
В России планируют выдавать электронные паспорта с 2023 года. Их запуск неоднократно откладывали 13:32
Авиакомпании отменили более 4500 рейсов из‑за распространения «Омикрон»-штамма 13:00
Умер Десмонд Туту — экс-глава англиканской церкви ЮАР и лауреат Нобелевской премии мира 12:56
В России выявили 23 721 новый случай коронавируса 11:39
Элитное шампанское подорожало сильнее акций крупных IT-компаний и биткоина 11:15
FX Networks/YouTube
Вышел трейлер третьего сезона «Атланты» с Дональдом Гловером 9:42
Сайт ФСИН перестал открываться после того, как Gulagu.net получил письмо от хакеров 9:01
Художник воссоздает обложки альбомов популярных артистов из деталей LEGO Вчера в 21:05
Участницы Pussy Riot Штейн и Алехина объявили голодовку после ареста из‑за картинок со свастикой Вчера в 20:12
Netflix назвал дату выхода второго сезона «Бриджертонов» Вчера в 19:27
NIAID/Wikimedia
Минздрав опроверг сообщения о случаях заражения «Омикрон»-штаммом внутри страны Вчера в 18:55
«Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайт «ОВД-Инфо»*, оставив только ссылки на его соцсети Вчера в 18:27
Отключить рекламу

Песков: «Новую газету» «забыли» пригласить на пресс-конференцию Путина

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:01

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему на пресс-конференции Владимира Путина не было журналиста «Новой газеты». По его словам, организаторы «просто забыли» позвонить в редакцию.

«„Новую газету“ не позвали, я бы сказал это человеческий фактор. На самом деле — просто забыли. Может быть неправильно с моей стороны это так признавать, но, действительно, мы забыли им позвонить», — сказал Песков в программе «Москва.Кремль.Путин».

Он добавил, что большинство СМИ, которые не получили приглашения на мероприятия до последней недели, «инициативно выходили» и напоминали о себе пресс-службе Кремля. «Новая газета», как говорит Песков, этого не сделала, а «вспомнили» о ней за два дня до пресс-конференции, когда «было уже поздно их аккредитовать».

Участники пресс-конференции должны были сдавать ПЦР-тесты в течение трех дней до нее. «Поэтому они [журналисты] не приняли участие, что, однако, никоим образом не помешало вопросу „Новой газеты“ быть озвученным», — добавил Песков. Вопрос издания о заказчиках убийств журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцов озвучили журналист «Эха Москвы».

23 декабря в Манеже прошла ежегодная пресс-конференция Путина, на которую Кремль сам выбирал журналистов, объяснив это антиковидными ограничениями. «Афиша Daily» подводила итоги и выбирала главное из его ответов.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить