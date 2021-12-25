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«Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайт «ОВД-Инфо»*, оставив только ссылки на его соцсети 18:27
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«Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайт «ОВД-Инфо»*, оставив только ссылки на его соцсети

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:27

Сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо»* пропал из поисковой выдачи «Яндекса» после блокировки Роскомнадзором. Поисковик выдает только ссылки на аккаунты организации в соцсетях.

В самом начале странички «Яндекс» пишет, что «некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства». Поисковик Google продолжает отображать сайт «ОВД-Инфо».

Сооснователь проекта Григорий Охотин заявил «Дождю»**, что «это первая мощная атака» на «ОВД-Инфо» за все десять лет существования проекта. Правозащитники намерены обжаловать решение суда и продолжить работу.

«Меня не позвали на суд, мы знали, что идет проверка Луховицкой прокуратуры, так как мой адвокат был там, но ему отказали предоставлять какие‑либо данные или документы и сразу подали в суд, не позвав меня, как владельца сайта. Речь видимо идет о том, что тот или иной наш материал признан незаконным и внесен в реестр „запрещенной информации“», — сказал Охотин.

В сентябре Минюст включил «ОВД-Инфо» в реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента. 25 декабря Роскомнадзор заблокировал сайт проекта, опираясь на судебное решение, в котором его деятельность сравнивается с «пропагандой терроризма и экстремизма».

*«ОВД-инфо» — правозащитный медиапроект, внесенный Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

**Телеканал «Дождь» внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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