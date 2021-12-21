Число случаев заражения «Омикроном» в России выросло до 41

В России выявлен 41 случай заражения «Омикрон»-вариантом коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Омикрон», в отличие от предыдущих штаммов, заражает мышей и крыс, добавила она.

Все инфицированные «Омикроном» россияне, по словам Поповой, находятся в стационаре. Состояние всех пациентов стабильное — большинство из них уже имеют иммунитет к коронавирусу.

Глава Роспотребнадзора не уточнила, в каких российских городах зафиксированы случаи «Омикрона». 16 декабря, когда число заражений новым штаммом достигало 25, больные находились в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ростове-на-Дону.

Первое заражение разновидностью, изначально именовавшейся B.1.1.529, было выявлено в Ботсване, затем еще несколько в ЮАР и Гонконге. Сейчас случаи инфицирования «Омикроном» зарегистрированы в более чем 77 странах, включая Великобританию, Германию и США. В последних «Омикрон» стал преобладающим штаммом.

В ВОЗ заявляли, что «Омикрон», вероятно, передается легче, чем «Дельта», но, по предварительным данным, вызывает легкое течение болезни. Кроме того, в организации считают, что существующие вакцины эффективны против нового варианта.

Известно о нескольких случаях смерти от «Омикрона». Первый был зафиксирован в Великобритании 13 декабря, 21 декабря стало известно о смерти пациента в США — он не был вакцинирован и имел хронические заболевания.