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«ОВД-инфо»* подал иск об исключении из реестра организаций-иноагентов

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:16

Правозащитный медиапроект «ОВД-инфо»* подал иск об исключении из реестра незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Об этом организация рассказала в своем телеграм-канале.

Иск подан непосредственно от проекта, в также от лица его основателей Даниила Бейлинсона и Григория Охотина. Их интересы в суде будут представлять юристы правозащитного общества «Мемориал»**.

«Мы не агенты — мы не выполняем ничьего заказа и не подчиняемся ничьей воле. Мы не иностранные — мы, наверное, самый народный правозащитный проект в России. Единственные, от кого зависит „ОВД-инфо“*, — это сотни тысяч соотечественников, которые поддерживают нас донатами, репостами, волонтерством и просто добрым словом», — заявили в «ОВД-инфо».

Организация подчеркнула, что считает включение в реестр иноагентов «актом политического давления, который произошел на фоне общественной кампании за отмену законодательства об иноагентах».

«ОВД-инфо»* намерен «использовать все легальные средства и добиваться исключения» проекта из реестра. «Мы все понимаем про российский суд — однако мы считаем важным использовать все рычаги в борьбе за права человека», — сказали представители проекта.

«В суде мы подадим ходатайство об исключении нас из списка иноагентов в качестве обеспечительной меры, пока нет решения суда. Если российский суд оставит нас в списке иноагентов, мы пойдем в Европейский суд по правам человека. Для нас это вопрос чести — бороться с такой „черной меткой“», — добавили в «ОВД-инфо»*.

*«ОВД-инфо» — правозащитный медиапроект, внесенный Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

**«Мемориал» — международная общественная организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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