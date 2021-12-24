перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«ВКонтакте» представил сериал «Не спелись» — о личной драме за кулисами новогоднего праздника 22:43
Российский дизайнер Юлия Янина стала официальной участницей Недели моды в Париже 22:01
В реестр иноагентов добавили ЛГБТ-организации «Выход»* и «Реверс»* 21:41
Активист Аслан Арцуев сообщил о задержании его родственников 21:03
Министр культуры Украины назвал оскорбительным образ киевлянки в новом сезоне «Эмили в Париже» 21:00
Миллиардные штрафы для Google и Meta, Санта-Клаус над Якутском и другие новости дня
20:33 дайджест
Антоха МС выпустил альбом совместно с художником Александром Тито и пятью фрешменами 19:28
В сериале «Эмили в Париже» появятся инновационные устройства Samsung 18:31
solomin_d/Unsplash
Суд Москвы оштрафовал Meta на 1,9 млрд рублей 18:25
Слава Марлоу, Dead Blonde и Оксимирон: российский MTV назвал своих героев года 18:07
Thomas Mraz выпустил трек «Сделай шаг» 17:47
«Animal ДжаZ» выступит в московском Adrenaline Stadium 17:08
NORAD: в небе над Якутском был замечен Санта-Клаус 17:07
Andre Bonn/Flickr
S7 Airlines первой из российских авиакомпаний выполнила полет на биотопливе 16:27
Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила даты и место проведения в следующем году 15:57
В сети появился фильм «Слепок». В нем прима-балерина Диана Вишнева путешествует в танце через эпохи 15:54
Арнольд Шварценеггер подарил 25 домов бездомным ветеранам в Лос-Анджелесе 15:44
Bicycles for Afghanistan хотят остановить время в новом треке из грядущего альбома 14:51
«Яндекс.Музыка»
«Деревянные киты» записали песню о смерти. После этого из жизни ушел их басист 14:20
Московский суд оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей 14:06
Отключить рекламу

Активист Аслан Арцуев сообщил о задержании его родственников

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:03

Активист и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев сообщил о задержании его родственников в Чечне. Об этом сообщило издание «Кавказские реалии».

По словам Арцуева, силовики приехали к его двоюродным братьям Хизиру Абдулмуслимову и Селиму Аслаханову, дяде Султану Арцуеву и троюродному брату Мусе Арцуеву. Их задержали вечером 22 декабря в селах Катар-Юрт и Ачхой-Мартан.

Активист, который ранее уехал из Чечни в Германию, считает, что его близких задержали из‑за того, что он критиковал лидера республики Рамзана Кадырова и президента России Владимира Путина.

«Считаю взятие (не в первый раз) в заложники моих родственников местью путинской банды за мою правозащитную и общественную деятельность. Прошу оказать мне помощь в спасении от пыток и вероятной казни моих родственников», — сказал Арцуев.

Ранее чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в качестве беженца в Швеции, рассказал о похищении девятерых членов своей семьи. Он обвинил в нем «кадыровцев».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо

Другие материалы по темам

Теги
Human Rights Watch
Люди
Рамзан Кадыров
Владимир Путин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить