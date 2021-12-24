Активист Аслан Арцуев сообщил о задержании его родственников

Активист и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев сообщил о задержании его родственников в Чечне. Об этом сообщило издание «Кавказские реалии».

По словам Арцуева, силовики приехали к его двоюродным братьям Хизиру Абдулмуслимову и Селиму Аслаханову, дяде Султану Арцуеву и троюродному брату Мусе Арцуеву. Их задержали вечером 22 декабря в селах Катар-Юрт и Ачхой-Мартан.

Активист, который ранее уехал из Чечни в Германию, считает, что его близких задержали из‑за того, что он критиковал лидера республики Рамзана Кадырова и президента России Владимира Путина.

«Считаю взятие (не в первый раз) в заложники моих родственников местью путинской банды за мою правозащитную и общественную деятельность. Прошу оказать мне помощь в спасении от пыток и вероятной казни моих родственников», — сказал Арцуев.

Ранее чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в качестве беженца в Швеции, рассказал о похищении девятерых членов своей семьи. Он обвинил в нем «кадыровцев».